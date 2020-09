L’indiscrezione: Giroud può essere una nuova opportunità Inter a fine mercato

Olivier Giroud sta bene al Chelsea e lo ha detto. Soprattutto ha chiarito che in questo momento non c’è nulla con la Juve, si è detto molto sorpreso del semplice accostamento. Giroud può liberarsi dal Chelsea, ma non ha tutta questa fretta. E potrebbe essere un’opzione per l’Inter negli ultimi giorni di mercato, quando e se dovessero andare in porto le operazioni soprattutto in uscita. E’ per ora un’opzione ma da tenere in considerazione.

Foto: Twitter Chelsea