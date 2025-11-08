L’indiscrezione: Giovane, le big, la valutazione e la decisione del Verona

08/11/2025 | 11:18:20

Giovane è di sicuro il nuovo che avanza in casa Verona. Si parla molto di lui dopo il gol segnato all’Inter, in realtà il classe 2003 (compirà 22 anni tra pochi giorni) è in rampa di lancio dall’inizio della stagione. Il suo bottino comprende anche due traverse e tre assist, a conferma che ha lasciato traccia nella squadra allenata da Paolo Zanetti. Normale che venga accostato a tutte le big italiane, ma ci sono due cose da tenere bene a memoria. Intanto, la valutazione non può essere di 10 milioni ma più alta, per le felicità dell’Hellas che lo ha prelevato praticamente a parametro zero. E proprio per questo motivo il Verona non ha fin qui intenzione di approfondire il discorso con alcun club, se ne riparlerà più avanti. Non soltanto perché c’è una missione salvezza in corso, ma soprattutto perché oggi non esiste una valutazione attendibile di Giovane. E c’è la convinzione che prestazioni di questo spessore non faranno altro che alzare l’asticella, motivo più che valido per non fissare oggi un prezzo.

