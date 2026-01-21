L’indiscrezione: Giovane, la tempistica tra Lazio e Verona. Il Napoli…

21/01/2026 | 23:59:38

Domenica scorsa vi abbiamo svelato il concreto interesse della Lazio per Giovane. Da ormai tre giorni i dialoghi stanno andando avanti e si tireranno le somme entro 48 ore, mettiamo la deadline per venerdì. La Lazio è molto interessata, con o senza Belahyane nell’operazione, bisogna sempre restare attenti alle evoluzioni legate a Cancellieri, Isaksen senza escludere Dia e Noslin nei prossimi giorni. Quindi qualcuno potrebbe partire, la Lazio ritiene Giovane un investimento per il presente e per il futuro. Il Napoli? Aveva chiesto informazioni approfondire come svelato prima di metà novembre (il profilo piace molto anche a Gasperini) e abbiamo ribadito il forte interesse degli azzurri due giorni fa, lo ritiene un affare da Napoli ma resta sempre il nodo della formula perché in questo momento il club di De Laurentiis può fare operazioni un entrata simili a quelle in uscita. E Noa Lang, per esempio, sarebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Soltanto se ci fossero condizioni diverse, il Napoli potrebbe fare offerte con formule diverse. Ecco perché la Lazio ha la necessità di giocare d’anticipo se vuole davvero arrivare alla definizione dell’affare Giovane. Altrimenti il Napoli…

Foto: X Verona