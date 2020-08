L’indiscrezione: Gilardino-Pro Vercelli, domani incontro per gli accordi

Alberto Gilardino riparte dalla Pro Vercelli, è questa la soluzione più probabile. Al punto che domani ci sarà un incontro con la nuova proprietà, rappresentata da Alex Casella, per gli accordi definitivi. Gilardino aveva avuto diversi contatti con altri club di Serie C, ma il vertice di domani dovrebbe essere quello giusto per gli accordi definitivi.

Foto: sito ufficiale Spezia