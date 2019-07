L’indiscrezione: Giannetti a Salerno per le visite. Domani arriva Kiyine. Su Cerci e Bianchetti…

Niccolò Giannetti alla Salernitana, tutto confermato. L’attaccate è già in Campania dove sta completando le visite. Domani toccherà al centrocampista Kiyine dopo gli accordi con la Lazio. La Salernitana ha ufficializzato Billong e rinuncia quasi definitivamente allo svincolato Bianchetti perché non convinta delle sue condizioni. Frenata, almeno momentanea, per Alessio Cerci dopo l’incontro di qualche giorno fa.