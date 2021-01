L’indiscrezione: Giampaolo appeso a un filo. Gotti anche ma c’è una differenza

Due panchine traballanti, a dir poco. Toro e Udinese non hanno più grande fiducia nei riguardi di Marco Giampaolo e Luca Gotti, i risultati non depongono a loro favore. Ma c’è una piccola-grande differenza, l’Udinese in settimana avrà il recupero con l’Atalanta è questa situazione a livello tempistico condiziona un po’. Giampaolo è appeso a un filo, le colpe non sono soltanto sue ma anche del direttore sportivo Vagnati che ha fin qui deluso malgrado la grande fiducia riposta nei suoi riguardi. Il presidente Cairo è orientato al cambio, è legato a Moreno Longo traghettatore nell’ultima stagione, un profilo che piace è quello di Davide Nicola (ex giocatore granata), è stato proposto Donadoni, la soluzione Ventura non potrebbe essere da direttore tecnico in presenza di un allenatore ma comprenderebbe entrambe le funzioni. Leonardo Semplici è più un profilo, come spiegato ieri, per l’Udinese piuttosto che per il Torino ma dipenderà dalle valutazioni definitive su Gotti che – comunque vada – non ha la fiducia del club.

Foto: sito Torino