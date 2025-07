L’indiscrezione: Ghilardi-Roma, call per chiudere. La richiesta del Verona

28/07/2025 | 21:11:29

Daniele Ghilardi viaggia velocemente verso la Roma, il difensore giovane – e di talento – scelto da Gasperini. Stasera, entro le 22, ci sarà una call tra i due club per arrivare a una soluzione. Non sono previsti intoppi, la Roma aveva presentato una proposta di 10 milioni bonus compresi, ha alzato di un altro milione, il Verona chiederà qualcosa in più visto che sulla parte fissa deve il 50 per cento alla Fiorentina. Ma si tratta davvero degli ultimi dettagli, poi Gasperini potrà accogliere Ghilardi.

Foto: Instagram Ghilardi