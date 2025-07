L’indiscrezione: Ghilardi-Roma avanza, il Verona chiede base 10 milioni più bonus

24/07/2025 | 23:55:54

Ghilardi-Roma: trattativa sempre calda e contatti anche in giornata. Gasperini ha scelto il giovane difensore del Verona, ma ricordiamo sempre che l’Hellas in caso di cessione dovrà versare il 50 per cento alla Fiorentina. Quindi l’Hellas parte da una base minima di 10 milioni con l’aggiunta di bonus, non obbligatoriamente per arrivare a 15. E comunque cercando di guadagnare il più possibile, considerando la suddetta situazione collegata ai viola. Ci saranno nuovi dialoghi, anche nelle prossime ore, per arrivare a un’intesa definitiva.

Foto: instagram Daniele Ghilardi