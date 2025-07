L’indiscrezione: Ghilardi, nuovo contatto Roma-Verona in serata

31/07/2025 | 20:25:11

Ghilardi alla Roma: un’operazione che era stata data per chiusa qualche sera fa, addirittura con lo scambio dei documenti, ma evidentemente non era così. Entro stasera ci sarà un nuovo contatto tra i giallorossi e il Verona per mettere definitivamente la parola fine, aggiustando i bonus che rappresentavano l’ultimo passaggio per liberare Ghilardi verso Roma in modo da consentire al difensore centrale di effettuare le visite e di mettersi a disposizione di Gasperini.

Foto: instagram Daniele Ghilardi