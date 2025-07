L’indiscrezione: Ghilardi, a breve ultimo contatto Roma-Verona

29/07/2025 | 17:17:23

Daniele Ghilardi alla Roma è un affare in chiusura. Ma confermiamo quanto abbiamo raccontato ieri sera: le due parti devono risentirsi a breve, e lo faranno entro le 19, per mettere a posto gli accordi con l’aggiunta di un bonus. Per il difensore centrale classe 2003 non sono stati scambiati i documenti stamattina, passaggi burocratici che avverranno presto quando verranno messi a posto gli ultimi dettagli. Il Verona ha completato la prima parte del ritiro, pronto a dare il via libera a Ghilardi per visite e firma, destinazione Roma.

Foto: instagram Daniele Ghilardi