L’indiscrezione: Genoa sempre più Bentaleb. Contratto biennale, visite programmate

Nabil Bentaleb è una tentazione forte per il Genoa, sempre più realtà al punto che nelle ultime ore sono state programmate le visite dopo aver raggiunto un accordo di massima per il centrocampista svincolatosi dallo Schalke 04. Bentaleb è un colpo interessante che conferma l’apertura dei rossoblù a qualsiasi tipo di discorso europeo, una caratteristica di anni e anni sul mercato. E così la nostra anticipazione di ieri sta per andare in porto.

Foto: Twitter personale Bentaleb