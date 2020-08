L’indiscrezione: Genoa-Maran, confermati incontro e scelta di Preziosi

Rolando Maran verso il Genoa. Come anticipato ieri sera la telefonata delle 22,45 ha fatto la differenza. Soprattutto si tratta di una scelta di Enrico Preziosi che aveva pensato a Maran già lo scorso 3 agosto. E che evidentemente non si è sentito troppo convinto di prendere Roberto D’Aversa malgrado avesse aperto ai dialoghi. E malgrado per qualche ora tutti i riflettori fossero stati puntati sull’allenatore esonerato dal Parma, al punto che gli altri concorrenti sembravano defilati. Invece, la telefonata di ieri e l’incontro in corso (possibile offerta di un biennale) quasi sicuramente faranno la differenza. Tutto questo dopo aver capito che non ci sarebbero stati margini per Italiano, confermato dal Genoa, e senza la necessità di approfondire la pista per un’eventuale nuova chance da assegnare a Davide Nicola.

Foto: Zimibo