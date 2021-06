L’indiscrezione: Genoa-Lammers, finalmente. E per la porta…

Sam Lammers e il Genoa: un nuovo totalmente a sorpresa che vi avevamo fatto a gennaio, un pressing che allora non aveva portato alla svolta. L’Atalanta aveva deciso di non cedere, pensava di poter utilizzare l’attaccante che invece ha avuto poco spazio. Ora i discorsi sono ripartiti e si stanno concretizzando. Operazione in prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro riscatto a favore dell’Atalanta.

E per la porta resiste in pole Luigi Sepe, che ha preso tempo all’Inter. A maggior ragione se non si dovesse concretizzare il ritorno di Mattia Perin, da non escludere completamente, tornato alla Juve per fine prestito.

Foto: Twitter Atalanta