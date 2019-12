L’indiscrezione: Genoa, Amione e Borini ok. E si avvicina Krmencik

In attesa si risolvere il quiz allenatore, il Genoa ha praticamente chiuso due trattative che vi avevamo anticipato: quella relativa al difensore Bruno Amione, mentre mancano pochi dettagli per il trasferimento di Fabio Borini, in scadenza di contratto con il Milan. Il Genoa ha la necessità di prendere subito rinforzi per cancellare il grave gap in classifica, ecco perché nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il profilo di Michael Krmencik, attaccante classe ’93 di proprietà del Viktoria Plzen e già corteggiato dal club ligure durante la scorsa estate. Un’operazione che potrebbe trovare la giusta quadratura nei prossimi giorni.

Foto: Twitter ufficiale Milan