L’indiscrezione: Gautieri domani sera a Trieste, martedì la firma

Carmine Gautieri sarà molto presto il nuovo allenatore della Triestina, tutto confermato. L’ex tecnico del Pisa domani sera arriverà in città e poi martedì firmerà il contratto che lo legherà al club alabardato. Gautieri – come raccontato – era già il principale candidato alla panchina della Triestina prima che la società decidesse di affidarsi a Princivalli come traghettatore dopo l’esonero di Pavanel. E dopo l’ultimo impegno di campionato, la Triestina ha deciso di rendere operativa la svolta Gautieri.

Foto: sito ufficiale Pisa