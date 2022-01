L’indiscrezione: Gatti, il Torino vede il traguardo. Pole dal 3 gennaio

Di Federico Gatti dal Frosinone al Torino ha parlato per la prima volta Sportitalia lo scorso 3 gennaio. Ieri vi abbiamo aggiornato su una trattativa entrata nel vivo. Ora possiamo aggiungere che il Torino è a un passo dal traguardo, la concorrenza oggi è alle spalle e soprattutto il club granata si è mosso per primo e vuole chiudere nelle prossime ore. Operazione vicina ai 10 milioni chiesti dal Frosinone per il classe 1998, svolta a un passo.

FOTO: instagram personale