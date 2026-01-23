L’indiscrezione: Gaspar e la Lazio, la ricostruzione

24/01/2026 | 00:00:16

Nelle ultime ore Kialonda Gaspar, difensore centrale angolano classe 1997 di proprietà del Lecce, è stato accostato anche con forza alla Lazio. In base alla nostra ricostruzione non c’è stato fin qui alcun tipo di contatto diretto tra i club che, guarda caso, nelle prossime ore si sfideranno in Salerno. Il Lecce considera Gaspar un titolare, la Lazio dovrà riflettere sul dopo Romagnoli, sono stati proposti diversi profili (anche Ranieri), ma fin qui non è stato presa alcun tipo di decisione. Di Gaspar in uscita si potrà eventualmente parlane se ci saranno contatti tra le due società, nulla escludiamo, ma fin qui nulla di concreto.

Foto: logo Lazio