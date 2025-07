L’indiscrezione: Galatasaray, una lettera di credito per chiudere la pratica Osimhen

Tormentone Osimhen: Galatasaray ha avuto un nuovo contatto diretto con il Napoli nella tarda mattinata. E ha preannunciato la presentazione di una lettera di credito più che di una fideiussione nelle prossime ore. É possibile che si vada oltre stasera semplicemente perché è un lavoro laborioso, serve tempo, ma il Galatasaray ha ribadito di essere in contatto diretto con le banche per arrivare a una quadratura. Il Napoli vorrebbe una cifra il più possibile vicina ai 50 milioni più altri 25 entro e non oltre il 2026. Il Napoli potrebbe accontentarsi di una base inferiore, ma sempre con chiusura delle pratica nel giro di un anno (scarso). Minime tranche, pagamento garantito: il Galatasaray continua a lavorare, sapendo che Osimhen aspetta ancora…

Foto: Instagram Galatasaray