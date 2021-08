L’indiscrezione: Gaetano, prima il rinnovo con il Napoli. Poi la Cremonese

La Cremonese sta spingendo per il rinnovo di Gianluca Gaetano. Per la verità il club aspettava il via libera qualche giorno fa, ma deve pazientare semplicemente perché Spalletti vuole ancora trattenere in ritiro il centrocampista offensivo. Ma presto ci sarà il via libera, prima Gaetano rinnoverà il suo contratto con il Napoli per legarsi ulteriormente al club azzurro. Poi potrà tornare a Cremona dove ha lasciato un ottimo ricordo, malgrado la concorrenza del Crotone che ha provato ad inserirsi.

FOTO: Sito ufficiale Cremonese