L’indiscrezione: Frosinone, svolta societaria. L’accordo entro il weekend

25/06/2026 | 11:20:30

Lo scorso 16 giugno vi avevamo svelato la svolta in corso per la cessione di quote societarie del Frosinone. Il gruppo Gamechanger 2.0, già proprietario dell’Ipswich Town, ha ormai perfezionato l’operazione e le firme sono previste entro il weekend in un incontro con la partecipazione di tutte le parti coinvolte. Il fondo dovrebbe rilevare una parte congrua, vicina al 50 per cento, ma aspettiamo per i dettagli. La svolta, che prevede il coinvolgimento di Maurizio Stirpe sulla scia di quanto accaduto in casa Atalanta, verrà illustrata in una conferenza stampa fissata per la prossima settimana.

Foto: X Frosinone