L’indiscrezione: Frattesi, il Nottingham Forest alla scoperto. Su Diaby-Inter…

30/01/2026 | 16:08:15

Il Nottingham Forest si muove per Davide Frattesi e ha preannunciato una proposta ufficiale per strappare il centrocampista all’Inter. Più che la cifra (almeno 30 milioni, bonus in più o in meno) dipenderà dalla formula, c’è comunque apertura a parlarne da parte del club nerazzurro. Attesi riscontri nelle prossime ore. Intanto non ci sono riscontri per Diaby, l’Inter sta provando a forzare e continuerà a farlo, ma per il momento la situazione è quella di ieri.

Foto: X Inter