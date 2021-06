Franco Vazquez è sempre più vicino al Parma. Nel pomeriggio c’è stato un incontro per il trequartista svincolato dal Siviglia. E c’è la volontà del Mudo di tornare in Serie A, la trattativa è entrata nel vivo e si può definire in pochissimo tempo, al punto che sarebbero già state programmate le visite. A Vazquez è stato proposto un contratto biennale da 1,2 milioni a stagione più bonus.

Foto: Sito uff. Siviglia