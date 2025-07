L’indiscrezione: Folorunsho-Cagliari, visite entro mercoledì

21/07/2025 | 15:32:32

Michael Folorunsho sarà un nuovo rinforzo del Cagliari, confermata la nostra esclusiva del 5 luglio (tardo pomeriggio…) quando lo avevamo accostato a sorpresa al club di Giulini. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 8 milioni, anche la formula confermata con il via libera del Napoli. Adesso il centrocampista è pronto per le visite con il Cagliari entro 48 ore, probabilmente nella giornata di mercoledì.

Foto: Instagram Fiorentina