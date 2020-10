È fatta per il centrocampista svincolato Michele Rocca, classe 1996, al Foggia. Confermata la nostra esclusiva di qualche giorno fa. Un altro colpo per il club pugliese, presto arriverà l’annuncio. Rocca, ex Samp, ha accumulato una buona esperienza anche in Serie B e firmerà con il Foggia fino a giugno.

Foto: sito Foggia