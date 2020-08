Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia. Dalla sorpresa di ieri mattina all’incontro che slitta a domani per gli accordi definitivi. Scelta fatta, non ci sono dubbi. E lunedì il Foggia si aspetta la riammissione in Serie C per la nota vicenda che coinvolge il Bitonto.

Foto: sito ufficiale Rieti