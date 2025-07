L’indiscrezione: Floriani Mussolini alla Cremonese, oggi il via libera Lazio

10/07/2025 | 11:20:35

Romano Floriani Mussolini sempre più verso la Cremonese. Per il terzino classe 2003 oggi la Lazio darà il via libera, mantenendo il controllo del cartellino. Confermata, dunque, l’anticipazione di Gianluigi Longari dello scorso 4 luglio: per Floriani Mussolini l’importante opportunità di ribadire in Serie A le sue qualità. Altri club di B avevano chiesto la disponibilità alla Lazio e all’entourage del ragazzo, ma la Cremonese è ormai al traguardo.

