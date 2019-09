L’indiscrezione: Fiorentina-Oudin, le ultime. E su De Paul…

Remi Oudin era il piano B della Fiorentina dopo Raphinha almeno per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo classico. Il Reims lo valuta complessivamente tra i 12 e i 13 e la Fiorentina vuole chiudere. Aggiornamento su De Paul: realmente la Fiorentina ha sperato in una riapertura dell’Udinese contando sulla volontà del ragazzo, ma sarebbe una situazione in antitesi con la filosofia del club friulano che di solito non cede i pezzi da novanta nelle ultime ore di mercato. Intanto, la Fiorentina si concentra su Oudin.

Foto: mercato365