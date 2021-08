L’indiscrezione: Fiorentina, non decolla Orsolini. No per Berardi. E per Messias…

Non è detto che la Fiorentina prenda un esterno offensivo da qui a domani sera. Il Sassuolo ha chiuso ormai qualsiasi tipo di porta per Domenico Berardi, malgrado i tentativi viola. La pista Orsolini al momento non convince per una serie di motivi. Resiste l’opzione Messias, una pista già raccontata, compreso il forte gradimento di Italiano che dopo Spezia-Crotone della scorsa stagione lo avvicinò per dirgli che l’avrebbe portato nella sua prossima squadra. Un tentativo verrà fatta, possibilmente anche un incontro, il Torino resta in quota. Ma non è così scontato che la Fiorentina faccia un esterno offensivo: Messias potrebbe essere un’eccezione, il Toro resta sul pezzo, il mercato viola ha già espresso il 90%.

Foto: Sito Crotone