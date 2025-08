L’indiscrezione: Fiorentina-Mandragora, la proposta rinnovo e la distanza

03/08/2025 | 20:33:58

Rolando Mandragora ha un contratto in scadenza nel 2026 e una proposta della Fiorentina per un rinnovo di altri due anni (scadenza 2028) con opzione fino al 30 giugno 2029. Ma c’è una distanza sulla cifre, la richiesta di Mandragora non è lontana dai due milioni a stagione, la proposta più bassa. Fino a questo momento del mercato non sono arrivate proposte davvero concrete per Mandragora, soltanto sondaggi. Vedremo se le cose cambieranno e soprattutto se club e agente del calciatore si avvicineranno rispetto alla distanza attuale.

foto: Instagram Fiorentina