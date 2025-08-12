L’indiscrezione: Fiorentina, la verità su Nicolussi Caviglia

12/08/2025 | 23:40:20

Hans Nicolussi Caviglia è reduce da una buona stagione malgrado la retrocessione del Venezia, è un centrocampista di qualità ma non c’è ancora uno sbocco concreto sul suo futuro. Di sicuro piace al Bologna, di sicuro non è un nome caldo per la Fiorentina. Sul mercato le cose possono cambiare, ma la Fiorentina si sente assolutamente a posto in mezzo al campo, non pensa a Nicolussi Caviglia, sta lavorando per sbloccare la situazione-rinnovo di Mandragora e si concentrerà eventualmente su altri ruoli.

Foto: Instagram Venezia