L’indiscrezione: Fiorentina, la verità su Mangala. E Brekalo piace in Spagna

Orel Mangala è un centrocampista che piace molto alla Fiorentina. Il club viola si è inserito chiedendo al Lione il prestito con diritto di riscatto. La stessa formula che aveva strappato l’Everton, vedremo gli sviluppi per il belga classe 1998. Il club inglese si era mosso in anticipo, la Fiorentina sta provando l’inserimento. Novità in arrivo per Brekalo: il suo futuro può essere in Spagna, sono arrivate richieste di Valencia e Maiorca.

Foto: Instagram Brekalo