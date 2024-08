L’indiscrezione: Fiorentina, in agenda summit per il rinnovo di Terracciano

La Fiorentina ha fatto un grande colpo per la porta, prendendo uno specialista di spessore come De Gea. Ma per il momento l’intenzione è quella di non rinunciare a Pietro Terracciano che era stato richiesto dal Monza nei giorni scorsi. Infatti, è in programma tra lunedì e martedì un summit con il suo agente Pastorello quasi sicuramente per rinnovare di un anno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Foto: instagram Fiorentina