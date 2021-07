L’indiscrezione: Fiorentina, conferme su Daniel Munoz. L’eventuale staffetta con Lirola

Pol Lirola e l’Olymipique Marsiglia: una manfrina che va avanti ormai da troppe settimane. Il club francese vorrebbe riprende a ogni costo l’esterno presto, sulla cifra (superiore ai 10 milioni) ci siamo, però mancano gli accordi definitivi su modalità e bonus, ma la pista resta calda. A quel punto la Fiorentina dovrà prendere un sostituto: si parla molto di Davide Zappacosta, ma in questo momento siamo fermi. Conferme assolute, invece, su Daniel Munoz, una voce rimbalzata dalla Colombia diversi giorni fa. Un profilo che piace molto, terzino detesto classe 1996, personalità e spinta. La richiesta è di 8 milioni più 4 di bonus, non dimentichiamo che il Genk detiene l’80 per cento del cartellino, il resto appartiene all’Atletico Nacional. Ma il nome di Munoz resta in evidenza nella lista viola.

FOTO: Twitter Fiorentina