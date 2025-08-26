L’indiscrezione: Fiorentina, c’è la firma di Jallow. I dettagli

26/08/2025 | 23:53:26

Oggi era il giorno della firma per Sulayman Jallow alla Fiorentina, una notizia che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. L’attaccante classe 2007 ormai ex Rimini ha siglato – assistito dall’avvocato Luigi Sorrentino – ha siglato un triennale con opzione per un’altra stagione. Nelle prossime ore l’annuncio, la Fiorentina – molto attiva sul mercato dei “grandi” – investe anche sul settore giovanile.

Foto: social rimini