L’indiscrezione: Ferrero-Osti, dentro o fuori. Faggiano in lista. Le ultime sulla panchina Samp. E sul Genoa

La Samp si appresta a prendere decisioni importanti. E soprattutto Massimo Ferrero sta lavorando sull’allenatore non sempre con l’ausilio di Osti, spesso in autonomia. Il rapporto va chiarito, dentro o fuori. Il discorso coinvolge Pecini che lavora in simbiosi con Osti ma Ferrero non ha ancora sciolto le riserve. In lista c’è Daniele Faggiano (sotto contratto con il Genoa), come già raccontato ci sono stati contatti e forse qualcosa in più. Lo stesso Italiano lo avrebbe voluto e lo vorrebbe allo Spezia. Osti avrebbe lavorato (o lavorerebbe, in caso di conferma) su Giampaolo che diventa un candidato importante per il Sassuolo, a maggior ragione se in giornata Italiano sciogliesse le ultime riserve sulla sua permanenza a La Spezia (questa è la strada). Confermate le voci circolate ieri a tarda ora su Alessio Dionisi in rialzo per la panchina della Samp, piaceva anche Zanetti destinato a restare al Venezia. Capitolo Genoa: Preziosi quasi sicuramente confermerà Ballardini per forza d’inerzia, ma il suo pallino resta Igor Angelovski, impegnato ora con la Macedonia del Nord agli Europei. E Preziosi è sempre pronto a cambiare idea strada facendo, in particolare nei riguardi di Ballardini che viene convocato soltanto quando c’è da compiere il miracolo salvezza. E che viene ritenuto non all’altezza, chissà perché, quando bisogna ripartire. Traduzione: Ballardini molto probabilmente sarà riconfermato, ma occhio agli spifferi…

FOTO: Sito Ufficiale Samp