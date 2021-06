L’indiscrezione: Ferrero aspetta Dionisi. Osti-Pecini quiz. Giampaolo non era in pole

Manca la Samp all’appello nel domino della panchine, ennesima dimostrazione di una programmazione superficiale e non all’altezza di un club così prestigioso. Massimo Ferrero sta agendo da solo, se poi confermerà Osti e Pecini accadrà per forza di inerzia e non per convinzione. Nel frattempo ha contattato altri dirigenti, non solo Faggiano che si è proposto.

Ferrero aspetta che Dionisi incontri l’Empoli (ha un contratto), nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi ma è possibile che si arrivi a domani. Se l’Empoli non liberasse Dionisi, prima scelta Samp, Ferrero andrà altre piste (D’Aversa, Iachini) ma intanto aspetta l’esito del summit Empoli. E comunque Giampaolo non era la prima scelta, infatti sta andando – come previsto – al Sassuolo dopo la conferma di Italiano a La Spezia e dopo aver scartato l’ipotesi Pirlo.

Foto: Sito Sampdoria