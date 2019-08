L’indiscrezione: Fenerbahce, l’attaccante e due tentativi in Italia

Il Fenerbahce cerca un attaccante e ci sta provando in Italia. Sono circolate voci su Santander, ma per il momento il Bologna non ha ricevuto un’offerta congrua e non ha intenzione di procedere, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Sondaggi anche per Babacar che non ha voluto aprire al Lecce, malgrado un accordo completo sia con il suo agente che con il Sassuolo, e che può essere un’eventuale soluzione per i turchi. Ma soltanto alle condizioni del club di Squinzi.

Foto: Zimbio