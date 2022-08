L’indiscrezione: Fella dal Palermo al Monopoli in prestito

Dopo le entrate, il Palermo pensa alle uscite e con la valigia in mano c’è Giuseppe Fella. L’attaccante classe ’93 andrà in prestito al Monopoli. Colpo importante il club neroverde che si aggiudica un grande colpo per la Serie C. Per Fella si tratta di un ritorno avendo vestito la maglia dei biancoverdi nella stagione 2019-2020 collezionando 26 presenze e 16 gol. Nell’ultima stagione con i rosanero ha collezionato 27 presenze e 4 gol.

Foto: Fella Instagram