L’indiscrezione: Farias-Lecce, stasera la firma telematica a Cagliari. Poi…

Il Lecce e Diego Farias, siamo alle ultime battute di una trattativa lunga e anticipata in esclusiva lo scorso 7 giugno. Tempistiche e formula rispettate: stasera, a Cagliari, l’ex Empoli firmerà il contratto che lo legherà al club salentino via telematica. Poi domani raggiungerà Lecce per sostenere le visite mediche. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto (7 milioni la valutazione complessiva). Presto Liverani potrà abbracciare Farias…

Foto: Cagliari Twitter