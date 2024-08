Mohamed Fares al Panserraikos: affare fatto. Una trattativa nata a sorpresa lo scorso 7 agosto e che si è concretizzata nella giornata di ieri. Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La partenza per Salonicco è prevista per la giornata di domani, l’esterno ha un contratto con la Lazio in scadenza il 30 giugno 2026.

Foto: twitter Lazio