L’indiscrezione: Fares, accordi totali tra Torino e Lazio. Ora…

Accordo totale tra Torino e Lazio per Mohamed Fares in prestito con diritto di riscatto per poco più di 5 milioni e mezzo. Accordo totale anche tra l’esterno sinistro e il Torino, al punto che erano state programmate le visite. In serata il Genoa ha chiesto di aspettare fino alla sfida salvezza con lo Spezia, quindi al massimo ci sarà uno slittamento di 48 ore. Ma Fares aveva già avuto il via libera, vuole andare al Toro, si tratta soltanto di avere un po’ di pazienza in più.

FOTO: Instagram Genoa