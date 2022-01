Una notizia anticipata ieri da Sportitalia e che ha trovato totali conferme. Paolo Faragò è il nuovo esterno-centrocampista del Lecce, al punto che per domani è previsto il suo arrivo in Salento per le visite mediche. Faragò lascia il Cagliari per andare a giocare dopo un periodo difficile e ritrova Marco Baroni che aveva avuto a Novara.

FOTO: Twitter Cagliari