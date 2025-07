L’indiscrezione: Fallou Diouf, avanza la pista che porta in Qatar

09/07/2025 | 23:55:16

Vi abbiamo parlato di Fallou Diouf, il difensore centrale senegalese classe 2006 svincolatosi da poco e considerato in patria il nuovo Koulibaly. I club italiani interessati non hanno fin qui affondato (vi avevamo parlato di Roma, Lazio che ha il mercato bloccato e Atalanta). Intanto si sta materializzando una pista già accennata e che porta in Qatar, da quelle parti è arrivata la proposta più alettante. Diouf rifletterà per qualche giorno ancora e poi scioglierà le riserve.

Foto: Diouf Instagram