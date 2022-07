Luca Falbo, talentuoso esterno sinistro classe 2000, dopo un percorso nel settore giovanile biancoceleste, è arrivato ad esordire in prima squadra sia in serie A che in Europa League. Ora ripartirà da Monopoli per trovare continuità e raggiungere la definitiva consacrazione. In giornata lo scambio dei documenti.

foto: instagram personale