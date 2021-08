L’indiscrezione: Faivre-Milan, contatti intensificati

Ogni tanto funziona proprio così: chi sbuca dall’ultima curva magari ha qualche opportunità in più di scavalcare la concorrenza. E’ il caso di Romain Faivre, talento indiscutibile del Brest: quell’indicazione a ripresa proveniente dalla Francia non troppi giorni fa si è trasformato in un reciproco colpo di fulmine. Il Milan vuole Faivre (capace di interpretare più ruoli negli ultimi 30metri), assolutamente ricambiato. La richiesta iniziale del Brest era di 15 milioni più bonus, adesso è scesa, ballano circa 2,5 milioni, i contatti sono stati intensificati. Tutto questo perché Corona è un una fase di stand-by, mentre per Messias non ci sono stati approfondimenti nelle ultime ore (il tempo comunque non manca). E Adli resta sempre un intrigo a prescindere.

Foto: Instagram Faivre