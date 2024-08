Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, adesso c’è pure la firma di Facundo Lescano. Un grande colpo per il Trapani che ha strappato alla Triestina l’attaccante da sempre protagonista in Serie C e che si candida a un’altra stagione da protagonista. Nell’ultima stagione giocata con la maglia della Triestina, l’attaccante classe ’96 ha messo a segno 16 reti in 38 presenze.

Foto: Sito ufficiale Trapani