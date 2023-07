L’indiscrezione: Facundo Gonzalez, la strategia della Juve

La Juve sta chiudendo l’operazione Facundo Gonzalez, l’operazione uruguaiano classe 2003 di proprietà del Valencia e in scadenza di contratto. Completamente confermata l’indiscrezione del pomeriggio di ieri dalla Spagna. La Juve apprezza molto Gonzalez ma, salvo decisioni diverse, non ha intenzione di farlo entrare nel giro della prima squadra. È possibile che venga individuata una soluzione per farlo giocare con una certa continuità.

Foto: Twitter Uruguay