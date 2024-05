L’indiscrezione: Fabio Cannavaro ha altre offerte. Presto il summit con l’Udinese

Fabio Cannavaro ha centrato la salvezza alla sua prima esperienza in Serie A. E presto incontrerà l’Udinese per capire i margini relativi a un rinnovo di contratto. Lui ha accettato al buio, senza pretendere opzioni di rinnovo automatico in caso di salvezza, proprio perché voleva lasciare libero il club alla larga da qualsiasi tipo di condizionamento. Cannavaro è atteso in Cina per un impegno extracalcio, non si esclude che abbia altre proposte. Lui resterebbe volentieri in Friuli, ha la stima e la riconoscenza del patron Pozzo, ma serve la convinzione di tutto il club, passaggio indispensabile per lavorare ancora a Udine.

Foto: Instagram Udinese