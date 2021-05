L’indiscrezione: Fabiani prima scelta del Bari. Ma lui aspetta la Salernitana

Angelo Fabiani è stato uno dei grandi protagonisti della promozione della Salernitana. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse proposte importanti, in primis quella del Bari che lo ha messo in cima alla lista. Ma Fabiani, che ha altre proposte, preferisce aspettare che la Salernitana definisca la situazione societaria. Il Bari potrebbe andare su Polito, che ha lasciato l’Ascoli, con Mimmo Toscano nome caldo – tra gli altri – per la panchina.

Foto: Twitter Salernitana