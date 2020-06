L’indiscrezione: Errico tra il rinnovo a Frosinone e le sirene dalla B

Andrea Errico ha dimostrato tutte le sue qualità anche nel corso di questa stagione a Viterbo. Centrocampista offensivo classe 1999, doti tecniche fuori discussione e la concreta prospettiva di imporsi definitivamente.

Errico sta discutendo il rinnovo con il Frosinone, club di appartenenza, visto che ha un contratto in scadenza nel 2022. Ma nel frattempo vuole valutare con attenzione le altre possibili opzioni per un prestito in Serie B, ci sono stati sondaggi di Vicenza e Venezia. E la prossima stagione potrebbe essere per lui quella della consacrazione.